Narni, San Liberato: tir sbanda e finisce fuori strada lungo il Rato

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì sul raccordo Terni-Orte, in direzione Terni, all’altezza di San Liberato di Narni (chilometro 29+300). Il conducente di un autoarticolato ne ha perso il controllo, finendo per sbandare e intraversandosi a lato della carreggiata. Il conducente non ha riportato conseguenze particolari ma è stato comunque assistito dagli operatori del 118 per un controllo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni, con la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Amelia, per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e l’area circostante, in attesa dall’arrivo di una gru per la rimozione. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti.

