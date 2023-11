‘Narnia Natalis’: trekking dei presepi, concerto, artisti di strada ed eventi

Trekking, artisti di strada, il tradizionale albero, concerto di Natale e altri eventi. Da venerdì 1° dicembre a Narni scatterà ‘Narnia Natalis’: la conclusione è prevista per il 7 gennaio al termine di una serie di iniziative.

La valorizzazione del territorio

Un programma condiviso da Comune, associazioni, scuole, chiese e gruppi di volontari con l’obiettivo di valorizzare il territorio di Narni. Venerdì il via con l’allestimento del tradizionale albero a cura del ‘Centro Il Faro’ in sala consiliare: «Tante le iniziative – sottolineano l’ufficio turismo del Comune – che compongono il cartellone, da quelle ormai divenute tradizionali alle nuove proposte: il Trekking dei Presepi nelle vie del centro storico quest’anno raddoppia con una variante ‘Fuori Porta’ per andare insieme alla scoperta dei caratteristici presepi artigianali di Itieli. Confermato il consueto appuntamento con il concerto di Natale a cura della Banda della Marina Militare che avrà come direttore d’orchestra il Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, con la partecipazione straordinaria della pianista Cristiana Pegoraro. Il 26 dicembre si rinnova l’invito a visitare il tradizionale e caratteristico Presepe vivente dei bambini e dei ragazzi a San Vito di Narni. Artisti di strada, Babbo Natale, befane e spazzacamini animeranno le vie di Narni Scalo nei giorni 17, 21 dicembre e 5 gennaio».

Festival del libro

Di rilievo ‘Lo Scrittore, il libro, il lettore’, il festival del libro a cura di Bertoni Editore e Federazione Unitaria Italiana Scrittori alla sua prima edizione, nell’ambito del quale sarà presentato ‘Pane Amore e …Favole’, il libro frutto del Progetto ‘Leggere Pane Quotidiano’. «Tante le iniziative dedicate ai più piccoli: Narnia Games – Il gioco Fantasy che avrà come tabellone l’intero centro di Narni, il grande gioco dell’oca di Natale al Museo Multimedievale , la caccia al tesoro in Biblioteca, oltre alle letture delle Bobbine che metteranno in musica le ‘Storie dalla Lapponia’ in uno scenario nuovo per i bambini, quello dello Smac. La cassetta postale di Babbo Natale sarà presente sotto il grande albero in piazza dei Priori per spedire le letterine più attese dell’anno. Da non dimenticare – conclude il Comune – gli appuntamenti ‘Ogni giorno puoi…’ con i tradizionali presepi artistici di Itieli, Vicolo Belvedere e Via XX Settembre; il Natale del caratteristico borgo di Stifone, la mostra presepi a San Liberato».