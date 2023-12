Natale di solidarietà per il Roma club Terni

Non si ferma il grande cuore giallorosso del Roma club Terni – Brigata Angelo Nulli. Giovedì 7 dicembre, alla pizzeria Il Portale di Stroncone, il direttivo del club ha infatti organizzato la seconda cena di Natale, una serata conviviale per scambiare con i membri club e le loro famiglie gli auguri per le festività natalizie e, con l’occasione, fare del bene.

La cena occasione per la solidarietà

«Eravamo circa 60 persone – raccontano dal direttivo – e tra gli antipasti e diversi gusti di pizza, tutto allietato dalla musica di Giacomo Martinelli, Dj Jack, abbiamo organizzato una lotteria di Natale con grandi premi, tra cui maglie originali della Roma, macchine del caffè e bottiglie d’olio del territorio ternano con il logo del Roma Club Terni, e diversi prodotti per lo sport e per la cura della persona. A cena con noi c’erano anche Rebecca Antonelli e i suoi genitori, la giovanissima ternana costretta a convivere dalla nascita contro una rara forma tumorale, a breve dovrà tornare negli Stati Uniti per sottoporsi ad un nuovo intervento. Il ricavato della serata, 800 euro, lo abbiamo donato a lei, insieme ad un commosso abbraccio e ad un sentito in bocca al lupo a questa grintosa giovane donna».

Giochi per i più piccoli

Nel corso della serata, e nei giorni successivi nella sede del Roma Club Terni, sono stati poi raccolti dei giocattoli da destinare ai bambini ospiti della casa famiglia Il Piccolo Principe. «Nei prossimi giorni – spiegano infine – una delegazione del club provvederà a consegnarli per tentare di donare un sorriso a questi bambini e scaldare un po’ il loro Natale».

LE FOTO