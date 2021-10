Natale Terni, scatta gara da oltre 100 mila euro: diverse novità

di S.F.

Un ‘cielo stellato’ in piazza Tacito, un lungo impianto di diffusione da 800 metri lineari fino a palazzo Spada, l’albero in piazza Europa da altezza minima di venti metri e una stella cometa – in stile Orvieto – da 15 metri di lunghezza in piazza San Francesco. Sono alcune caratteristiche contenute nella maxi documentazione di gara per il ‘Natale di Terni, luci, acqua e magia’: il finanziamento complessivo è di 135 mila euro e il valore base di gara è fissato a quota 107 mila. A firmare il via libera la dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon. Le tempistiche sono strette per chiudere la procedura.

LE SCHEDE TECNICHE APPROVATE: COSA È PREVISTO

C’è l’impianto di filodiffusione. Palazzo Spada



La cifra è stanziata per la fornitura in noleggio di addobbi luminosi, decorazioni degli alberi, allestimento di luci e anche un impianto di filodiffusione da 800 metri di lunghezza da piazza Tacito fino a palazzo Spada, «con il quale diffondere musiche natalizie per crearne l’atmosfera». L’obiettivo generale – si legge nel documenti – è di ottenere «una composizione organica, uniforme e scenografica, prevedendo un’adeguata densità di fili di luci. I tiranti che sorreggono le luminarie dovranno essere illuminati con luci stroboscopiche». Primo focus su palazzo Spada, dove è richiesto il lavoro sul lato di piazza Ridolfi con faro posizionato al centro dell’area.

L’albero, piazza della Repubblica e piazza Solferino

Una delle novità arriva dal posizionamento dell’albero in piazza Europa. L’altezza minima richiesta passa da 15 a 20 metri. «Le caratteristiche estetiche e illuminotecniche – viene specificato – proposte devono essere in grado pertanto di garantire l’eleganza, la sobrietà, la fruibilità e l’eventuale interattività anche in orario diurno. Poco distante, in piazza della Repubblica, è prevista la proiezione di immagini a tema natalizio dinamiche sulla facciata della biblioteca e la decorazione di quattro aceri da 8/10 metri di altezza con fili luminosi a led. Più o meno stesso discorso per piazza Solferino: «Addobbo lampioni esistenti con fili led luminosi e proiezione architettonica dinamica a tema natalizio sul palazzo». Il riferimento è sempre alla Bct.

Piazza Tacito e area centrale

Sul lato pedonale di piazza Tacito spazio al ‘cielo stellato’. Che vuol dire? «È composto da un numero di fili luminosi adeguato per l’allestimento lato per lato , ottenuto con fili di luci che scendono per circa 1,5 metri ed elementi luminosi». La stima è di circa 800 metri lineari di fili. Si prosegue poi per corso Tacito, largo Passavanti, largo Villa Glori, via Goldoni e via Mazzini: «Saranno illuminate per intero e dovrà essere realizzato un ambiente natalizio con tetti/luminarie a stalattiti in alto, di altezza di almeno 1,30 con pioggia di luci lungo tutta la via, con alberi di natale, siti tra un negozio e l’altro (per un totale di circa 120 stimati)». Le installazioni stimate in questo caso sono 120.

Piazza San Francesco con cometa ‘elegante’. Ex Hawaii

Si passa alla chiesa di San Francesco, dove ci sarà la consueta proiezione sulla facciata in «sintonia con una stella cometa o grande installazione natalizia elegante da 15 metri di lunghezza», autorizzabile sul sagrato. Sarà ripetuto il video mapping anche in largo Don Minzoni. Tra ponte Carrara e ponte Garibaldi «illuminazione a stelle cadenti, decorazione di sei alberi con fili luminosi e illuminazione delle volte dei ponti con luce calda. Gli addobbi e l’impianto di filodiffusione (l’accensione di quest’ultimo è previsto per l’8 dicembre) dovranno essere installati entro il 30 novembre, con collaudo in programma per il giorno successivo. Procedura di disinstallazione da ultimare entro il 10 marzo 2021. Non c’è cenno alle aree periferiche della città, né tantomeno al Capodanno Rai o alla giostra – l’assessore Fatale in commissione aveva annunciato il ritorno, in realtà quella ‘storica’ dei Vassallo non ci sarà – in piazza della Repubblica.

Le posizioni politiche: Gentiletti e Fatale

«Anche quest’anno – attacca il consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti – vengono completamente ignorati i quartieri della città, i borghi, le municipalità e le periferie, come fossero zone di serie B, dove cittadini e commercianti non meritano l’attenzione dell’amministrazione comunale, nonostante svolgano un ruolo essenziale e paghino le tasse come tutti, senza avere indietro servizi. Si è persa ancora una volta l’occasione di fare qualcosa per ricostruire e riconnettere il tessuto del territorio, per promuovere una città che vada oltre la distinzione centro e periferia. Per l’ennesima volta si è dimenticata una intera parte di città, nonostante in sede di approvazione abbia sollevato anche quest’anno il tema di approfittare delle festività natalizie per investire e promuovere tutto il territorio». L’assessore Fatale si augura che questo Natale «possa essere finalmente più sereno rispetto a quello dello scorso anno, purtroppo funestato dagli effetti della pandemia. Proprio perché vogliamo dare un segnale di ripartenza e di ripresa, abbiamo deciso di fare questa gara per gli addobbi luminosi in diverse zone del centro cittadino, con l’obiettivo di renderlo ancor più attrattivo nel periodo di Natale e fino a San Valentino. Dobbiamo ringraziare la fondazione Carit che anche in quest’occasione, ha dimostrato la propria disponibilità nel sostenere idee e progetti di sviluppo della città. Speriamo dunque che sia davvero un periodo di luci – conclude – e di festa che possa invogliare tutti i ternani a passeggiare in centro, a recuperare la socialità messa a rischio dalla pandemia, e, possibilmente, a fare acquisti nei negozi locali».