Nella lavatrice spunta un proiettile: indagini della polizia a Foligno

Stava svuotando una delle lavatrici a fine lavaggio, quando si è resa conto che dentro il cesto-contenuitore c’era un proiettile di una pistola. Per questo la donna – addetta di una lavanderia di Foligno – ha chiamato la polizia di Stato. Gli agenti della squadra Volante del commissariato si sono portati sul posto per i necessari accertamenti, sequestrando il proiettile – calibro 9×21 per pistola, versione ‘civile’ del munizionamento – e avviando le procedure per giungere all’identificazione della persona che lo aveva lasciato incustodito, tanto da farlo finire fra gli indumenti da lavare.

