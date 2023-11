‘Nero su Bianco’ e il premierato: una riforma divisiva?

Il premierato: una riforma divisiva? Questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’ condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedi 7 novembre, alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it). «Si tratta di una riforma costituzionale – così l’ha illustrata la premier Giorgia Meloni – che introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio e garantisce due obiettivi che dall’inizio ci siamo impegnati a realizzare: il diritto cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici» o «passati sulla testa dei cittadini».

L’altro obiettivo è «garantire che governi chi è stato scelto dal popolo, con stabilità». Se ne parlerà in studio con il professor Carlo Calvieri (docente di diritto Unipg), Donatella Porzi (consigliere regionale di Azione), Valerio Mancini (consigliere regionale Lega) e Marco Celestino Cecconi (consigliere comunale Fratelli d’Italia, Terni). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

