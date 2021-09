Cinque dipendenti tra cui due infermieri, un tecnico radiologo, un assistente sanitario ed un tecnico di laboratorio. Non solo. Ci sono anche due sanitari convenzionati, vale a dire medici del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). In totale sette persone coinvolte: sono coloro che la Usl Umbria 2 ha sospeso nella giornata di giovedì con un’apposita delibera per via della mancata vaccinazione anti Covid-19, obbligatoria in questo caso.

