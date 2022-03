Norcia, centro polivalente Ancarano: condannato il sindaco

Un anno e tre mesi di reclusione, più 60 mila euro – pena sospesa – di ammenda. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, è stato condannato dal tribunale di Spoleto in merito alla vicenda del centro polivante Casa Ancarano sviluppato in seguito al terremoto del 2016. C’è l’ordine di demolizione della parte della struttura realizzata fino al momento del sequestro, avvenuto ad inizio 2018. Ci sarà il ricorso in appello.

Il problema temporaneità

L’accusa – stesso discorso per il presidente della locale proloco Venanzo Santucci ed il direttore dei lavori Riccardo Tacconi – è di abuso edilizio per via del vincolo ambientale al quale è sottoposto il parco nazionale dei Sibillini. Il giudizio della procura di Spoleto è che non ci sarebbe il criterio della temporaneità e, oltretutto, il centro polivalente non sarebbe stato funzionale alle operazioni di soccorso o messa in sicurezza. A difenderli ci sono gli avvocati David Brunelli, Massimo Marcucci e Luisa Di Curzio.