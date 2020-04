Diversi gli interventi nelle ultime ore da parte dei carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Uno di questi ha riguardato due giovani 26enni disoccupati: hanno forzato la porta d’ingresso di un alloggio popolare dell’Ater e lo hanno occupato in via abusiva. A far scattare la segnalazione alcuni rumori sospetti provenienti da un appartamento – non ancora assegnato – che hanno insospettito gli inquilini della palazzina. Avviata anche la relativa pratica di sfratto.

