Ordine architetti Perugia, Petrini Elce ancora presidente

Novità per l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Perugia. Mercoledì pomeriggio si è insediato il nuovo consiglio composto da undici membri, tutti espressione di ‘Architetti in movimento’: conferma per il presidente Marco Petrini Elce e il tesoriere Paolo Moressoni, con quest’ultimo che affiancherà il collega Emanuele Tini nel ruolo di vicepresidente.

Il consiglio

Tini era il segretario e al suo posto è subentrata Giulia De Leo. «Funzionali all’importante programma di lavori – viene specificato – che questo consiglio intenderà perseguire, molti altri sono stati gli incarichi e le deleghe assegnate ai restanti consiglieri Alessandro Bonci, Bruno Gori, Federica Del Zoppo, Emanuela Veschi, Eleonora Dottorini, Rosaria Catana e Virna Venerucci. Sarà un mandato contraddistinto dal lavoro e dalla volontà di apertura e dialogo con tutti gli iscritti e tutti gli interlocutori istituzionali».