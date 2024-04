Ospedale Terni: firmati altri sette incarichi

di S.F.

Incarichi per le strutture semplici e altissime professionalità, tempo di nuovi conferimenti da parte del direttore generale Andrea Casciari. In questi casi – la differenza rispetto alle altre già firmate di recente – le candidature per le singoli posizioni erano diverse.

I PRIMI INCARICHI DI ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ

Gli ulteriori incarichi per le strutture semplici

Si parte dalla struttura semplice (ss) di microbiologia: all’avviso interno hanno risposto il dirigente medico Paolo Andreani e il dirigente biologo Antonella Pecci. Esito? Valutazione comparata dei curricula e via libera per il primo. La durata dell’incarico è quinquennale. Per la ss di oncoematologia clinica invece c’erano in ballo Angelo Genua e Debora Luzzi: il semaforo verde in questo caso va a favore di Genua. Si passa alla ss di trattamento neurovascolare con ben quattro candidature: Stefano Caproni, Chiara Di Schino, Ennio Montinaro e Franco Costantini. A spuntarla è stato quest’ultimo. Infine la ss per senologia diagnostica-radiologia interventistica: sfida tutta femminile tra Cristina Babili e Chiara Servillo, l’incarico va alla prima.

STRUTTURE SEMPLICI, I PRIMI INCARICHI

Altissime professionalità

Ci sono poi i conferimenti di altre altissime professionalità. La prima – a valenza dipartimentale – è per endoscopia ginecologica e si sono fatti avanti Marialida Graziano e Flavio Taticchi: la valutazione ha favorito quest’ultimo. C’è poi quella (articolazione interna di struttura complessa) per la chirurgia oncologica: candidature di Antonio Di Cintio e Jacopo Desiderio, l’incarico va al primo. A chiudere il cerchio l’interventistica cardiaca strutturale a valenza dipartimentale: in ballo Alessio Arrivi e Carlo Bock, la spunta il secondo.