Discesa dal tetto acrobatica con protagonisti l’Uomo Ragno, Captain America e soprattutto Babbo Natale per regalare sorrisi e doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del Santa Maria di Terni. La bella iniziativa è dei vigili del fuoco del comando provinciale e si è svolta nella mattinata di venerdì in ospedale. I personaggi di fantasia, in versione pompieri, sono arrivati fin dentro le camere dei bimbi per alcuni momenti di spensieratezza in vista delle festività natalizie.

