PalaTerni, mondiale paralimpici scherma: gli azzurri in gara, la star è Bebe Vio

All’evento manca poco più di un mese. Ma c’è già la truppa azzurra che sarà protagonista al PalaTerni per i mondiali paralimpici di scherma, l’evento debutto per la neo struttura sportiva ternana (al netto del completamento che avverrà in un secondo momento): la Federazione giovedì ha reso nota la lista dei convocati dell’Italia.

Bebe Vio guida la spedizione

A Terni saranno di scena Bebe Vio Grandis, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo. Grandi speranze ed attesa per la 26enne veneziana, campionessa in carica a livello mondiale ed europeo nel fioretto. Al PalaTerni saranno in gioco – al di là delle medaglie iridate – anche punti decisivi per i pass alle paralimpidi di Parigi 2024. Le convocazioni portano la firma di Dino Meglio, Simone Vanni e Francesco Martinelli, rispettivamente coordinatore del settore paralimpico Fis e commissari tecnici. Nelle sei giornate di gare ci saranno in palio 22 titoli, 16 individuali e 6 a squadre.