PalaTerni, ‘World kick boxing championship’: la Regione ci mette sopra 5 mila euro

di S.F.

Il trofeo ‘World kick boxing Xfc championship’ per il titolo mondiale professioniti nella specialità K-1. Questo il prossimo evento sportivo previsto al nuovo palasport di Terni, già noto da oltre un mese ed in programma sabato 9 marzo : ora torna al centro dell’attenzione per via di una delibera di giunta odierna dell’esecutivo Tesei. Motivo? C’è un contributo economico a carico del bilancio 2024-2026 dopo la richiesta partita dalla società richiedente, vale a dire l’Asd Fight Club Spoleto di Mirko Gori. Nella fattispecie si parla di un esborso da 5 mila euro e nella sfida ternana l’artista marziale spoletino difenderà il titolo dal tentativo del brasiliano Marcelo Silva. Sempre rimanendo su Terni (palazzo Donini ovviamente ha detto sì anche ad altre iniziative) c’è l’ok anche per 1.000 euro all’Istess per il XXIII seminario filosofico ‘Cura della vita e legami di esistenza’.