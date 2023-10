Passeggia lungo il Trasimeno e sprofonda per un metro nella melma: salvata dal 115

Disavventura domenica mattina, poco dopo le ore 10 a Castiglione del Lago (Perugia), per una donna che stava passeggiando lungo le sponde del Trasimeno. Passo dopo passo, ha finito per restare intrappolata nella melma lacustre, sprofondando – riferiscono i vigili del fuoco – di almeno un metro. La donna è stata soccorsa dal personale del 115 del distaccamento di Città della Pieve che, per recuperarla, ha utilizzato la scala italiana in dotazione. Sul posto si sono portati anche gli agenti della polizia Locale per transennare la zona, a garanzia della sicurezza del tratto pedonale dove è avvenuto il fatto e, ovviamente, dei cittadini.

Condividi questo articolo su