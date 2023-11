Passignano sul Trasimeno: salvato un daino impigliato nel filo spinato

Era rimasto impigliato con il palco sul filo spinato in località San Donato nel comune di Passignano sul Trasimeno ma fortunatamente, grazie alla segnalazione di un cittadino, un esemplare maschio adulto di daino, per la precisione un palancone, è stato salvato dai carabinieri forestali. L’area risultava di difficile accesso a causa della fitta vegetazione presente e l’arrivo di persone metteva ulteriore agitazione all’animale peggiorando la situazione. Pertanto i militari, non potendolo liberare immediatamente, hanno chiesto l’ausilio dei volontari di Wild Umbria che una volta intervenuti sul posto, lo hanno sedato. Solo così i carabinieri forestali sono riusciti a liberare il palco dell’animale avvolto dal filo spinato e, una volta risvegliato, lo hanno rimesso in libertà.

Condividi questo articolo su