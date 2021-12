Allontanato dalla moglie per le violenze, continua a molestarla: scatta il braccialetto elettronico

Dall’ottobre del 2020, per circa un anno, ha subìto violenze fisiche e psicologiche dal proprio marito. Poi ha deciso di ribellarsi, denunciandolo alla polizia di Stato. L’indagine della squadra Mobile di Perugia aveva fatto scattare, nel gennaio del 2021, il divieto di avvicinamento alla vittima e di comunicare con lei con qualsiasi modalità. Di recente però il soggetto – un 50enne – ha ripreso a molestare l’ex moglie in maniera ossessiva, in particolare con messaggi vocali, insultandola e minacciandola pesantemente. Per questo l’auorità giudiziaria, alla luce di quanto raccolto dagli investigatori della Mobile perugina, ha deciso che al divieto di avvicinamento venisse aggiunta anche l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti del 50enne.

Condividi questo articolo su