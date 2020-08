Peluche ‘irregolari’, tre macchinette sequestrate

Niente codici identificativi, titoli autorizzatori e sprovvisti di indicazioni in riferimento alla provenienza. Questa la motivazione che ha portato i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di Perugia, in collaborazione con la Guardia di finanza, a sequestrare tre apparecchi da intrattenimento ‘gru’ – contenenti oggetti in peluche – all’interno di un esercizio commerciale della città.

Le sanzioni

Il problema era proprio nei peluche. Ora gli apparecchi sono stati affidati alla custodia giudiziale all’esercente. Il prossimo passo sarà l’irrogazione – da parte dell’Ufficio dei monopoli per l’Umbria – delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 110 del Tulps: la pecuniaria da 5 a 50 mila euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.