Perugia, auto a fuoco: pompieri sul posto

Un auto è andata a fuoco martedì mattina in via Francesco Innamorati, a ridosso del centro storico di Perugia. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato la vettura parcheggiata su un marciapiede, in corrispondenza di un divieto di sosta e fermata.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Perugia, partita dal distaccamento cittadino di Cavour, oltre alla polizia locale. Ad innescare le fiamme, con ogni probabilità, un malfunzionamento dell’impianto di carburante. L’auto era alimentata a Gpl, ma ricordiamo che in questi casi spesso è l’impianto a benzina che, inutilizzato, provoca perdite e innesca le fiamme.