Perugia: avvocato ‘denunciato’ dal carcere, assolto dal gup di Terni

Assolto con sentenza di ‘non luogo a procedere’ perché il fatto non sussiste: nessun rinvio a giudizio ed, anzi, l’assoluzione – l’accusa aveva chiesto il processo – per un avvocato del foro di Perugia che giovedì mattina è comparso di fronte al gup di Terni Barbara Di Giovannantonio. Il professionista, assistito dagli avvocati Francesco Maria Falcinelli e Giuseppe Magliocca, era accusato di ‘calunnia’ in seguito ad una ‘querelle’ con l’ufficio amministrativo di una carcere della provincia di Perugia. L’avvocato aveva scritto una dura missiva per lamentare quello che, a suo giudizio, era un malfunzionamento della struttura detentiva e, di contro, da quest’ultima – in particolare dall’amministrazione – era partita la segnalazione all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di calunnia. Ipotesi venuta meno giovedì a Terni, come chiesto dai suoi difensori.

