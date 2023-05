Perugia: ce l’ha con gli addetti di un’area di servizio e li minaccia con un bastone

Come già accaduto allo stesso modo in passato, lunedì mattina se l’è presa con gli addetti di un’area di servizio lungo la strada Trasimeno Ovest, a Pian di Massiano. L’uomo – 24enne del Gambia – ha iniziato a minacciare i dipendenti brandendo un bastone. Per questo la polizia di Stato di Perugia si è portata sul posto e lo ha identificato. Già noto per reati conto la persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto d’armi, il giovane è stato denunciato a piede libero per atti persecutori, minacce gravi e porto di oggetti atti ad offendere.

