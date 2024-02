Perugia: Ferdinandi è la candidata a sindaco per il centrosinistra

Vittoria Ferdinandi è ufficialmente la candidata a sindaco di Perugia per il centrosinistra: le elezioni amministrative sono in programma i prossimi 8 e 9 giugno. È stata lei stessa a dare l’annuncio, venerdì mattina in conferenza stampa, dopo la riunione della coalizione ‘Un patto avanti’ composta da Pd, M5s, Avs, Psi, Civici umbri, Demos e la nuova ‘Formazione civica per la sanità pubblica’. In quella sede è stato chiesta alla Ferdinandi la disponibilità a candidarsi e lei ha accettato. Alle fibrillazioni che hanno portato alle dimissioni del segretario del Pd perugino Sauro Cristofani e al commissariamento del Pd di Perugia, deciso dal segretario regionale umbro Tommaso Bori, non hanno fatto seguito colpi di scena: la figura della Ferdinandi, impegnata nel sociale e direttrice del ristorante e centro polifunzionale ‘Numero Zero’, oltre che Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha tenuto ed ora è pronta per la campagna elettorale. «È il tempo del coraggio – afferma Vittoria Ferdinandi in una nota -, costruiamo insieme la Perugia che verrà. Oggi, in una giornata di sole, ho scelto la responsabilità di candidarmi sindaca della città dove sono nata, cresciuta e che non ho mai lasciato. La coalizione dei partiti e dei movimenti civici oggi ha fatto una scelta coraggiosa e per niente scontata, dettata dal desiderio di rimettere al centro la città e la relazione con la città, di mettere davanti a tutto i destini generali di Perugia e non gli interessi di parte. Di fronte a questa richiesta – prosegue la candidata sindaco del centrosinistra – la mia passione civica mi ha spinta a dire un sì convinto e coraggioso. Come diceva don Lorenzo Milani, ‘le mani pulite non servono a nulla se restano in tasca’. Questo è il momento di rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani per costruire un’alternativa convinta ed entusiasta per la nostra città. Un progetto che partirà dall’ascolto di tutte e tutti e che ha bisogno dell’impegno di ogni perugino. Non lasciateci soli. Siamo qui ad ascoltare e raccogliere le vostre speranze e i vostri bisogni per costruire la Perugia che verrà».

ARTICOLI CORRELATI