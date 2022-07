Perugia: guai e liti, locale chiuso un mese

Chiusura per un mese. Questo il provvedimento del questore di Perugia per delle problematiche – disordini e schiamazzi – in un esercizio di vicinato di via Campo di Marte ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

Guai a giugno

La decisione in seguito a disordini nel mese di giugno che hanno coinvolto alcuni clienti: circostanze che avevano generato grande preoccupazione tra i cittadini, rendendo non solo insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni per i residenti della zona, ma limitandone anche la libertà di uscire in sicurezza. Diversi gli interventi degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per via degli schiamazzi provenienti dal locale e per liti: «Dalle attività investigative condotte, gli operatori hanno riscontrato che l’esercizio era luogo di abituale ritrovo da parte di persone pregiudicate e irregolari sul territorio nazionale. Lo stesso locale, infine, era già stato destinatario di un provvedimento di chiusura per venti giorni lo scorso 15 aprile», spiega la questura. Da qui la nuova chiusura per il «grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica».