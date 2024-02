Perugia-Juventus 2-0, Sylla e Lewis liquidano i bianconeri

di Giovanni Cardarello

È il Perugia la vera squadra Next Gen del Girone B della Serie C. Almeno stando alla carta di identità dei protagonisti in campo nel match del Renato Curi contro i bianconeri di Brambilla. Un match nel quale i ragazzi di Formisano hanno corso, sofferto, lottato, combattuto trovato il vantaggio nel momento migliore degli ospiti raddoppiato ad inizio ripresa, sofferto di nuovo nella parte centrale e finale del secondo tempo ma senza mai dare la sensazione di non essere in grado di portare in porto il risultato. Finisce 2-0 e per il pubblico biancorosso è una bella iniezione di fiducia dopo le recenti prove opache.

La partita

Dopo una serie di schermaglie iniziali al 7’ prima vera azione del Perugia con Paz che appoggia per Torrasi che tira, ma Scaglia blocca con facilità. Al 17’ si vede la Juventus con Cerri che conclude verso Adamonis. Al minuto 27’ grande opportunità per Sylla che servito da Lisi colpisce a rete ma la palla esce fuori di poco. Sette minuti dopo Dell’Orco salva su Peerotti. Al 44′ il Perugia va in vantaggio. Matos serve Sylla il quale si fa largo in area e poi con una rasoiata in diagonale batte Scaglia. L’avvio di ripresa è tutto di marca biancorossa con Lewis che al 53’ manda alto di testa e al 53’ con lo stesso difensore, il migliore in campo, che ribadisce a rete una corta respinta di Scaglia su tiro di Paz. A questo punto il Perugia tira un po’ i remi in barca, la Juventus prende coraggio e produce una serie di occasioni, su tutte una al 59’ per Salifou ed una al 69’ per Guerra che coglie in palo. Nel finale Iannoni sfiora il 3-0 con un’azione di alleggerimento. Dopo quattro minuti di recupero finisce il match del Renato Curi, Perugia-Juventus Next Gen 2-0

Il tabellino e le pagelle di Perugia-Juventus

Perugia (3-5-2): Adamonis 6,5; Mezzoni 7, Lewis 7,5, Dell’Orco sv (36’ Souare 7); Paz 6,5, Agosti 6,5 (76’Cancellieri s.v), Torrasi 6,5, Lisi 6,5 (76’Giunti sv); Matos 5 (46’Iannoni 7), Sylla 7 (84’ Cudrig sv), Seghetti 6.5

Allenatore: Formisano 6,5

Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia 6; Savona 5,5 (86’Anghele sv), Muharemovic 6, Stramaccioni 6; Hasa 5, Palumbo 5.5 (67’ Da Graca 6), Salifou 5,5 (87’Bonetti sv), Rouhi 5, Perotti 6 (66’Comenecia sv); Sekulov 5, Cerri 6 (66’Guerra 6)

Allenatore: Brambilla 6

Marcatori: 44’Sylla, 55’ Lewis

Ammoniti: Hasa, Mezzoni,

Espulsi: –

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti: Michele Colavito di Bari e Luca Chiavaroli di Pescara.

Quarto ufficiale: Francesco D’Andria della sezione di Nocera Inferiore