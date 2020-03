«Bevono, spacciano e rischiano il contagio»

Si moltiplicano le denunce dal quartiere Fontivegge su assembramenti più o meno grandi di immigrati. Quello che fino a un mese fa era preoccupante solo per la quiete e la legalità, oggi lo diventa ancor di più per la salute pubblica, in epoca di rischio contagio da coronavirus.

A bere o a spacciare

Diversi cittadini denunciano assembramenti di immigrati, talvolta anche dediti allo spaccio (la foto è di Lorenzo Brunetti). Nella giornata di mercoledì, addirittura, alcuni di loro sono stati visti spacciare con tanto di mascherina in un giardino all’interno di un caseggiato del quartiere Fontivegge. La cosa curiosa è che usavano però in quel caso guanti e mascherina.