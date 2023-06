Perugia, un venerdì senz’acqua: l’elenco delle vie coinvolte

A causa di lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica di distribuzione, Umbra Acque informa che dalle ore 23 del 15 giugno alle ore 6 del 16 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica in alcune vie del comune di Perugia. Di seguito l’elenco completo delle vie interessate dai lavori.

L’elenco delle vie

Nei lavori verranno coinvolte via San Francesco, via del Poggio, via della Siepe, via della Lucertola, via dell’Arco, via della Tartaruga, via Armonica, piazza San Paolo, via San Paolo, via Francolina, via Guardabassi, via Santo Stefano, via Vincioli, via dell’Acquilone, via della Pernice, via del Cotogno, via del Verzaro, piazza Morlacchi, via del Naspo, via Tiberi, via degli Offici, via della Stella, piazza Cavallotti, via Ulisse Rocchi, piazza Ansidei, via Baldeschi, via delle Cantine, via Maestà delle Volte, via Ritorta, via Fratti, via dei Priori nel tratto da corso Vannucci a via Fratti, via Ulisse Rocchi, via Bartolo, piazza IV Novembre, via della Gabbia, via Vermiglioli, via Sant’Agata, via del Dado, via dell’Orso, via Boncambi, via Scura, via delle Streghe, via della Luna, via della Sapienza, via del Bufalo, via del Sette, via Larga, via Cesare Caporali da intersezione via Bonazzi fino a via della Sapienza, via del Pozzo, via Bonazzi, via Grecchi, corso Vannucci civici dispari, piazza Italia lato Hotel Brufani civici dal 10 al 20 (tutto il lato Hotel Brufani), via Sant’Ercolano, via Oberdan, via della Rupe, piazza Matteotti civici pari, piazza Matteotti da intersezione via Calderini a via Sant’Andrea, via Calderini, via Alessi, via dei Cartolari.