Pesca alla trota con esche naturali: il ternano Benedetti campione del mondo anche nell’individuale

Dopo l’oro a squadre e l’argento singolo dello scorso anno in Molise, è giunta l’ora del doppio oro mondiale per il pescatore ternano Luca Benedetti. La straordinaria affermazione è stata ottenuta alla 29° edizione del campionato mondiale di pesca alla trota in torrente con esche naturali, a Klanjec (Croazia). L’Italia è salita sul gradino più alto del podio nella prova a squadre, mentre Luca Benedetti – con il suo team dell’ASD Pescatori Montello che è stato il migliore fra quelli in gara – ha ottenuto l’oro individuale, giungendo davanti ai connazionali Stefano Boschiazzo (2°) e al compagno di squadra Marino Poloniato (3°). Per il pescatore ternano, una grande emozione e un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici: il percorso sportivo prosegue e la speranza è si arricchisca di altre prestigiose affermazioni internazionali.

