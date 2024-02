Parrocchia di Santa Maria del Colle, cooperativa sociale Tabor e pro loco insieme per un evento in programma a Piediluco il 10 febbraio. Si tratta di ‘Carnevalando’, che scatterà dalle 15 di sabato prossimo: «Grandi e piccini – viene specificato – tutti in maschera per le vie del paese allietati dalle note del maestro Quartucci. E al tramonto la festa continua nel salone parrocchiale».

