Piediluco, successo per la 3° veleggiata di San Lorenzo

Terza edizione di successo per la ‘Veleggiata di San Lorenzo’, l’evento che ha visto protagoniste le tredici imbarcazioni iscritte alla sfida sul lago di Piediluco: la novità di rilievo è stata la presenza – prima volta – di un equipaggio interamente femminile.

L’evento e la ‘frecciata’

Le barche hanno solcato le acque del lago, compiendo i due giri previsti dal programma. «La boa da girare, era stata collocata in prossimità del pntile di partenza, quello, per intenderci, che avrebbe fatto felici i velisti piedilucani e che il Comune di Terni – la critica – ha incredibilmente regalato al primo che avesse manifestato interesse a prenderlo gratis». Il Laser di Claudio Bifolchetti – viene sottolineato – ha dominato nelle fasi iniziali, ottenendo alla fine la meritata ‘Line Honours’ per una manciata di metri. «Il 470 del Circolo, condotto da Lorenzo Campagna, vice presidente dell’associazione Amici della Vela Piediluco Asd, è stato protagonista di una appassionante sfida sfida con Alpa S, sfidandosi e superandosi lungo tutto il percorso. Questo scenario si è ripetuto a ogni livello, costringendo anche le imbarcazioni più lente a competere al meglio delle loro capacità». Al termine c’è stato un pasta party, quindi la ‘cena sotto le stelle’. «Il comitato organizzatore ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario e guarda già con entusiasmo verso l’orizzonte della veleggiata 2024».