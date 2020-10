Pierantonio, 26enne con tasso alcolemico sette volte il massimo

Controlli ad ampio raggio da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello – Nor, stazione tifernate, stazioni di Umbertide e San Giustino – su tutto l’Alto Tevere. Numerose le persone identificate ed anche qualche locale: come un esercizio di Umbertide dove sono state trovate 25 persone e dove in passato erano stati segnalati disordini dovuti all’ubriachezza di alcuni soggetti. L’accertamento, di carattere amministrativo, è tutt’ora in corso.

Le denunce

Sul fronte-alcol, i carabinieri di Umbertide, sul territorio di Pierantonio, hanno denunciato una 26enne straniera trovata alla guida della propria auto con un tasso alcolemico sette volte superiore al massimo consentito. Oltre al deferimento sono scattati il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Il Nor di Città di Castello ha invece denunciato un 38enne del posto sorpreso al volante con un tasso alcolemico triplo rispetto al massimo di legge.