Pnrr Narni, casa comunità: appalto integrato da 2 milioni a società di Caserta

di S.F.

È uno degli interventi del Pnrr di Narni più rilevanti e ora c’è la firma per l’aggiudicazione dell’appalto integrato (progettazione ed esecuzione): a spuntarla per lo sviluppo della casa della comunità (siamo in ambito sanitario, per la presa in carico della persona) è una società del Casertano, la Vitale One Costruzioni srl di Teverola. A firmare l’aggiudicazione nella giornata di venerdì è stato il direttore generale facente funzioni della Usl Umbria 2, Piero Carsili. La società campana ha avuto la meglio rispetto alle altre otto contendenti e l’importo contrattuale complessivo è di poco superiore ai 2 milioni di euro, mentre il quadro economico complessivo è da 3,2 milioni: il lavoro consiste in una ristrutturazione edilizia in via Fuori Porta Ternana e il semaforo verde arriva in seguito alla verifica dell’anomalia dell’offerta. La durata è di circa un anno e mezzo ed il ribasso offerto per i lavori è del 10,71%. Il rup per l’azienda sanitaria locale è l’architetto Maria Luisa Morina.