Pnrr Terni, proroga per la sala Montesi. Per il controllo ‘cabina di regia’ e ‘tavolo tecnico’

Maggiori lavorazioni e problemi con il reperimento/fornitura degli infissi, per il completamento della sala Montesi a Marmore – siamo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – c’è ancora da attendere. C’è la firma sulla proroga di 39 giorni con nuova scadenza per l’ultimazione fissata al 13 aprile 2024: accontentata così la richiesta della campana Igea Costruzioni che, in origine, avrebbe dovuto completare il restyling lo scorso di dicembre dopo tre mesi di attività. Il sì del Comune è arrivato in particolar modo per le «curvature fuori standard» che hanno reso più complesso il lavoro. Non l’unica novità sul fronte Pnrr ternano.

Cabina di regia

Lo scorso aprile l’esecutiv Latini aveva approvato la governance locale per la messa a terra del Pnrr. A distanza di quasi un anno c’è un doppio passaggio in merito: sono state istituite la ‘cabina di regia’ ed il tavolo tecnico per migliorare le misure organizzative e di controllo, nonché per assicurare una corretta gestione delle procedure e della rendicontazione. In sostanza è un’integrazione/potenziamento rispetto a quanto già deliberato nel 2023. Come? Formalizzando «il sistema di management utilizzare per la gestione strategica delle azioni». Si parte dalla ‘cabina di regia’ che, in sintesi, avrà un ruolo di ricognizione, condivisione, coordinamento e monitoraggio. Ne faranno parte il sindaco (o suo delegato), gli assessori Giovanni Maggi, Stefania Renzi, Mascia Aniello e Michela Bordoni, il direttore generale Claudio Carbone, il segretario comunale Iole Tommasini, il dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci, il collega alla transizione digitale Andrea Zaccone e ulteriori dirigenti non specificati.

Tavolo tecnico

Spazio poi al tavolo tecnico con la partecipazione della stessa Marcucci (o suo delegato), Zaccone (o suo delegato), i responsabili unici di progetto (rup) ed il personale assunto con fondi Pnrr: allo stato attuale – tra dimissioni e nuovi innesti – risultano essere Michela Moretti, Francesca Masciopinto, Valentina Tomassi, Grazia Todini, Sharon Costantini, Matteo Cardinali tra i funzionari contabili, Giorgio Cantabene, Debora Loiacono, Marjola Dodaj, Irma Taliani, Emanuele Zanetti, Eleonora Trombettoni e Rosalba Cucinotta. Faranno da supporto alla ‘cabina di regia’, più si occuperanno dell’elaborazione di rapporti informativi, input per superare le criticità ed istruire procedimenti per l’adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso. «La connotazione di una struttura con le caratteristiche sopra descritte consente un’efficace azione di governo del Pnrr a livello locale, ottimizzando le strutture organizzative di cui è provvisto parzialmente il Comune e che saranno eventualmente ulteriormente implementate», viene specificato. Vedremo l’esito. Firmano il sindaco Stefano Bandecchi e il direttore generale Carbone.