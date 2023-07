Pnrr Terni, mensa Falcone-Borsellino: via libera da 311 mila euro a società di Melfi

di S.F.

‘Parla’ lucano il lavoro Pnrr per l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della mensa della scuola dell’infanzia/primaria Falcone-Borsellino di Terni, in via Fratelli Cervi. C’è l’aggiudicazione a favore della Hope Appalti srl di Melfi (Potenza), una delle due ditte su cinque che ha risposto all’invito del Comune in procedura negoziata: 17,73% di ribasso e contratto per l’esecuzione da 311 mila euro. L’obiettivo principale è l’adeguamento alle normative vigenti.

Cosa è previsto

Nel capitolato viene specificato che il restyling prevede in particolar modo «l’accorpamento dei locali destinati a mensa per la scuola primaria dando luogo così a due vani più ampi; la realizzazione dei servizi riservati al personale addetto alla refezione, in particolare di tre nuovi locali adibiti a spogliatoio, antibagno e wc; il completo rifacimento dei servizi riservati agli allievi; l’intervento di messa in sicurezza dei soffitti esistenti in latero-cemento mediante posa in opera di presidio anti-sfondellamento; il rifacimento di tutti i pavimenti; la sostituzione delle porte interne e la tinteggiatura di tutti i locali interessati dagli interventi; la posa in opera di scala a pioli fissata a parete, provvista di gabbia metallica e di sistema di chiusura, per l’accesso in copertura; il rifacimento dell’impianto elettrico illuminazione e forza motrice mensa, spogliatoio, wc; il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario mensa e wc; la posa in opera di nuova tubazione scarico acque nere e realizzazione allaccio in fogna e l’adeguamento degli impianti della cucina prevedendo l’uso di elettrodomestici professionali, dato il cospicuo numero di pasti da servire, e consentendo la parziale alimentazione elettrica degli stessi anche medianteinstallazione di impianto fotovoltaico in copertura. Tutto ciò in un tempo stimato di 89 giorni,