Pnrr Terni, nuovo sito Comune e servizi digitali: via libera alla ternana Euromedia

di S.F.

Nuovo sito web del Comune di Terni e sviluppo dei servizi digitali per il cittadino, l’appalto va nelle mani dell’unica ternana in gara. C’è la proposta di aggiudicazione alla Euromedia da parte della commissione esaminatrice composta dal presidente – nonché dirigente ad ambiente e sviluppo economico – Paolo Grigioni, dal funzionario giornalista con posizione organizzativa Sebastiano Pasero e dall’istruttore informatico Piero Lelli, con la coordinatrice contabile Valentina Tomassi segretaria: il semaforo verde è arrivato al centro multimediale grazie ad un ribasso del 30% ed un’offerta da 140.010 euro.

PNRR, LA SFIDA A QUATTRO PER IL NUOVO SITO

I servizi

Euromedia si occuperà dunque del nuovo sito web istituzionale e dei servizi digitali per pagamento canone per le lampade votive, richiesta accesso agli atti, permesso di occupazione suolo pubblico, pubblicazione di matrimoni, pagamento contravvenzioni e dell’Imu. La durata contrattuale è fissata in quattro anni e ora ci penseranno il responsabile unico del procedimento, la posizione organizzativa Massimo Lesina, e il dirigente Andrea Zaccone a chiudere il cerchio per l’efficacia dell’aggiudicazione. Niente da fare per le due sfidanti – la Reale & Partners srl di Roma nel contempo è stata esclusa – della società ternana, Maggioli Spa (46% ribasso e offerta da 108 mila euro rispetto ai 200 mila a base) e Unimatica-Rgi Spa (40,15% e 119.700 euro). Alla fine a spuntarla è Euromedia con un punteggio di 89,86 contro l’84,88 della ditta bolognese e il 77,38% di quella di Santarcangelo di Romagna.