Pnrr Umbria, ex Fcu Perugia-Terni: via alla gara da 70 milioni per 100 chilometri di binari

Linee ferroviarie ex Fcu Perugia Ponte San Giovanni-Terni e Città di Castello-San Sepolcro, c’è una novità nell’ambito dei finanziamenti per il Pnrr. Rfi ha lanciato la gara da 70 milioni di euro per il rinnovo integrale dell’armamento ferroviario e la manutenzione straordinaria per circa 100 chilometri di binari: lo step è propedeutico alla riattivazione.

L’intervento: rimozione attuale binario e sostituzione

Rfi spiega che l’intervento prevede «la riattivazione con messa in esercizio delle tratte fuori servizio della linea ex Fcu, in particolare nelle tratte Perugia Ponte San Giovanni – Terni della linea Umbertide – Terni e Città di Castello – Sansepolcro della linea Umbertide – Sansepolcro. Le lavorazioni consisteranno nella rimozione dell’attuale binario, del pietrisco e degli scambi e nel successivo adeguamento della sede ferroviaria con posa del nuovo binario e dei nuovi scambi. Previste anche attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento a sagoma delle gallerie presenti lungo la linea». Tempistiche lunghe.