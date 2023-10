Podismo in lutto per la scomparsa del 54enne Eros Bastianini

Il mondo del podismo umbro e in particolare di Deruta perde un amico. Giovedì, all’età di 54 anni, è venuto a mancare il maratoneta Eros Bastianini. A darne notizia è stata Katiuscia Vichi, presidente della ‘Podistica Avis Deruta’: «Oggi, con il cuore a pezzi, dobbiamo comunicare che uno di noi ci ha lasciato. Eros Bastianini era uno di noi, ha sempre incarnato il nostro spirito, la nostra passione: sempre presente sia agli eventi agonistici che nei momenti di aggregazione. Per noi un amico, un fratello, un grande atleta. Ci ha lasciati mentre stava correndo, mentre stava facendo una delle cose che più amava. Continua la tua corsa nei cieli Eros, non ti dimenticheremo mai, resterai sempre uno di noi».

