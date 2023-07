Powerlifting Terni, Quaglietti sugli scudi: podio tricolore in terra lombarda

Prima alzata da 180 chili, poi incremento a quota 182,5 e chiusura a quota 190. Questa la performance che ha consentito all’atleta e trainer ternano Maurizio Quaglietti di conquistare il podio in occasione della 20° gara nazionale Coppa Bertoletti di panca attrezzata Fipl, la Federazione italiana powerlifting: per lui in terra lombarda, a San Zenone al Lambro, è arrivato l’oro nella categoria -83 chili. L’unico a far meglio nella classifica assoluta maschile è stato Davide Nicolin del Forma Club (categoria +120 kg), capace di ottenere ben 78,421 punti Ifp contro i 69,910 del 33enne di Terni. Come sempre accompagnato nel suo percorso sportivo dalla biologa nutrizionista Eleonora Teodori, l’allenatore Alessandro Favorito, l’osteopata Francesco Gobbi e il fisioterapista Simone Nastri.

