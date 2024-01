Provincia di Terni, avvocatura in mano a Giovanna Moretti

di S.F.

C’è la firma del direttore dell’area amministrativa economico-finanziaria dell’ente. La Provincia di Terni ha istituito l’avvocatura provinciale come servizio autonomo ed ora, in seguito all’avviso pubblico lanciato a fine 2023 per individuare una figura idonea a ricoprire il ruolo con compiti di consulenza/assistenza giuridica, ecco il via libera: se ne occuperà Giovanna Moretti, alla quale viene così attribuito il nuovo profilo di avvocato. Con contestuale richiesta di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati. Finora era una posizione di elevata qualificazione in qualità di specialista in attività amministrative e contabili.