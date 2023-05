Rapina ‘al peperoncino’: due persone sotto la lente

Hanno tentato di rapinarli usando lo spray al peperoncino: un’azione andata a vuoto quella messa in atto sabato sera a Ponte San Giovanni (Perugia), su cui la polizia di Stato di Perugia sta indagando a tappeto. Vittime dell’accaduto sono due giovani che hanno subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Ai poliziotti della Volante perugina hanno riferito di essere stati avvicinati da due soggetti con la banale scusa di una sigaretta. Solo che, improvvisamente, i due giovani si erano visti spruzzare contro lo spray al peperoncino e avevano cercato di scappare per evitare il peggio. Uno dei due, però, era stato raggiunto da uno dei due rapinatori che aveva cercato di portargli via il portafogli e il telefono cellulare: tentativo reso inutile dal fatto che l’aggredito aveva inziato a urlare e a chiedere aiuto. Dopo l’allarme, sul posto oltre alla polizia sono intervenuti gli operatori del 118. In corso le indagini per risalire alle identità dei due soggetti.

