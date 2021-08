Rapina alle Poste di Palazzo di Assisi nella serata di sabato, in concomitanza con la chiusura. I malviventi sono arrivati a bordo di uno scooter, hanno sfondato la porta di servizio e si sono fatti consegnare il denaro – si parla di 40mila euro – per poi fuggire via. Un colpo rapido che ha lasciato allibiti i dipendenti in quel momento presenti in sede: la direttrice e una dipendente, ovviamente spaventate, non hanno riportato ferite. Sul fatto indagano i carabinieri.

