Retake Stroncone ripulisce la strada che conduce ai Prati

«Vogliamo spronare tutti i cittadini a prendere consapevolezza di quanto sia importante sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e della bellezza dei luoghi che viviamo». Alcuni giorni fa i volontari di Retake Stroncone, con l’ausilio dell’ufficio tecnico comunale e degli assessori all’ambiente Luciano Di Loreto e ai servizi Melania Quintili, hanno effettuato un importante intervento di pulizia nella zona della Lamata.

L’intervento

«Da diversi anni la zona della Lamata – si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Stroncone – la strada che sale in direzione dei Prati di Stroncone è stata fatta oggetto di abbandono di rifiuti, tanto che l’area era diventata quasi una sorta di discarica a cielo aperto. Il Comune, il gruppo di volontari Retake Stroncone in collaborazione con la Cosp tecno service sono intervenuti con un’attività di pulizia per porre rimedio al degrado della zona ripulendola dai rifiuti abbandonati, resa particolarmente complicata dalla conformazione del terreno scosceso. Ringraziamo Retake Stroncone per l’impegno e la passione profusi. Che il loro sia un esempio di rispetto e amore per l’ambiente e per il nostro territorio. L’eredità non è altro che un ambiente conservato».