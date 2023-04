Rissa notturna con pistola scacciacani: denunciati in tre

Tre persone – due italiani poco più che ventenni e un uomo di origine straniera di circa 50 anni, padre di uno dei due giovani – sono state denunciate a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Castiglione del Lago per rissa e porto di armi e oggetti atti ad offendere. L’indagine era iniziata a febbraio dopo il ritrovamento di una pistola scacciacani rotta, priva del tappo rosso e sporca di sangue, nei pressi di un locale notturno della zona. Secondo quanto ricostruito dall’Arma castiglionese, anche attraverso immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici, i tre denunciati – muniti della pistola in questione – avevano partecipato a una rissa avvenuta lo scorso 18 febbraio intorno alle 4 di notte. Rissa nella quale sarebbero rimaste coinvolte almeno altre cinque persone in corso di identificazione. La pistola sarebbe stata abbandonata o smarrita sul posto durante le fasi più concitate della violenta lite che non era stata seguita da richieste di intervento alle forze dell’ordine né da denunce da parte dei coinvolti. I tre denunciati, erano stati medicati negli ospedali di Castiglione del Lago e Arezzo per le lesioni subite e uno di loro aveva anche riportato una frattura con prognosi di 20 giorni.

