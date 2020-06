Rogo Ast, semilibertà per manager tedeschi

«È previsto che scontino la pena con il cosiddetto ‘offener Vollzug’, il che significa che saranno detenuti in un penitenziario, ma potranno lasciarlo ogni giorno per andare a lavorare e dovranno tornare la sera». A parlare (la notizia è stata lanciata da Radio Colonia e ripresa dai principali quotidiani nazionali italiani) è la procuratrice di Essen, Anette Milk, in riferimento al destino di Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, rispettivamente ex Ad di Ast e dirigente della Thyssenkrupp condannati per il rogo – sette gli operai che persero la vita – nello stabilimento di Torino nel 2007.

ESPENHAHN, I 5 ANNI DA SCONTARE E LE TAPPE DELLA VICENDA

LUGLIO 2019, MORONI LASCIA IL CARCERE

Concessa la semilibertà

L’autorizzazione è della procura di Essen e mercoledì è arrivata a quella generale di Torino. Al momento l’esecutività della condanna per Espenhahn e Priegnitz non è ancora stata disposta: «Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo. Devono dirci – il primo commento di Rosina Platì a Repubblica, mamma di una delle vittimecome è possibile questa cosa. Adesso basta: ci devono spiegare cosa è successo, non ci fidiamo più di nessuno». Da ricordare che la Cassazione condannò i ternani Marco Pucci (semilibertà ottenuta nel 2017, quindi l’affidamento ai servizi sociali e l’uscita dalla casa circondariale), ex dirigente Ast, e Daniele Moroni, ex direttore dello stabilimento, che successivamente ha seguito lo stesso percorso.