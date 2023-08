Ruba furgone di una società idrica: 28enne denunciato

In primis ha rubato un furgone ad un dipendente di una società idrica e poi ha provato a ripristinare un allaccio abusivo. Una situazione particolare che, a Perugia, ha portato alla denuncia di un 28enne.

Il fatto

La polizia di Stato si è mossa in un condominio dove il dipendente della società si era reso conto del furto subito: si trovava in quel punto per rimuovere l’allaccio abusivo di un cittadino alla rete idrica. «Dopo aver bonificato l’impianto, era stato aggredito dal titolare dell’utenza che, con fare minaccioso, dopo avergli intimato di ripristinare il collegamento, gli aveva sottratto le chiavi del furgone. L’uomo – successivamente identificato come un cittadino dominicano, classe 1994, gravato da numerosi precedenti di polizia – era poi salito all’interno del veicolo ed era fuggito via», spiega la questura. Poi ha tentato di ripristinare il collegamento abusivo. Scattata la denuncia per violenza privata e furto aggravato.