Sale in autobus e deruba il conducente: denunciato

È salito in un autobus di linea ad Orvieto, si è messo alle spalle dell’autista, lo ha derubato e poi è sceso. Quindi la fuga. Peccato per lui che sia stato rintracciato poco dopo dalla polizia di Stato: protagonista della vicenda un uomo, individuato e denunciato.

Il colpo

L’uomo, un 50enne marocchino, ha svuotato lo zaino della vittima e poi è fuggito. «Durante il viaggio, approfittando del fatto che l’autista era concentrato alla guida del mezzo, velocemente ha preso lo zaino, lo ha aperto, ha rovistato – spiega la questura – al suo interno e si è impossessato di 300 euro in banconote e di biglietti dell’autobus per un valore di 100 euro ed ha richiuso lo zaino rimettendolo al suo posto nel sedile anteriore a quello in cui si era seduto, poi, in tutta tranquillità, alla fermata successiva è sceso e si è allontanato». L’accaduto è stato ricostruito grazie all’impianto di videosorveglianza. Il rapporto è stato inviato alla procura della Repubblica del tribunale di Terni, che coordina le indagini.