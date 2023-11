San Gemini: evento dedicato ai matrimoni al Grand Hotel

Il 19 novembre, presso il Grand Hotel di San Gemini, si terrà un evento che vedrà la sposa come protagonista. Ci si concentrerà sul look della sposa e sulla sua immagine. Fra i fornitori ci sono tutte le figure del wedding che permettono di rendere speciale il giorno del matrimonio: dalla truccatrice all’hair stylist, dagli abiti alle scarpe per gli sposi, dallo stilista al fotografo, dal fiorista al wedding planner. In particolare gli abiti sono realizzati con tessuti ricercati e ricami fatti a mano, sinonimo di eccellenza e artigianalità. Particolare è la presenza di un fornitore che realizza profumi su misura per il tema del matrimonio, da nebulizzare nella location oppure regalare come bomboniere. All’evento – aperto a tutti – sarà distribuita una gift card con omaggi e sconti. L’evento si svolgerà dalle ore 15 alle 20 nelle sale affrescate del Grand Hotel: per gli ospiti, sarà servito un aperitivo servito dal ristorante Origine. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione al numero 0744.243454.

Condividi questo articolo su