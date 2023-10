San Gemini, inaugurati i giardini della Passeggiata del Colle

Sono stati inaugurati sabato mattina i giardini pubblici della Passeggiata del Colle, in viale Garibaldi a San Gemini. Il sindaco Luciano Clementella, nel suo discorso inaugurale, ha ringraziato la cittadinanza «per la numerosa presenza» e tutti coloro che, «a vario titolo, hanno lavorato alla realizzazione dell’intervento di recupero e riqualificazione di questi giardini legati alla storia della nostra città. La riqualificazione di questo luogo si è resa necessaria per rendere più bello, funzionale e fruibile questo spazio del nostro borgo, per il benessere di chi lo vivrà. Mi riferisco ai bambini che lo percorreranno nel tragitto casa scuola, ai giovani che potranno qui ritrovarsi, ai cittadini che lo useranno per riposare e per passeggiare, ai turisti che potranno rilassarsi ed ammirare la bellezza della vallata, a chi vorrà usarlo per fare attività didattiche e culturali all’aperto. Riconsegniamo questo spazio ai nostri giovani e a tutti i cittadini, con una raccomandazione, quella di averne cura, di proteggerlo, di viverlo appieno e di sentirlo vostro». La cerimonia è terminata con la benedizione di don Gianni Sabatini.

