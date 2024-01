San Gemini: la Cantina Violati rappresenta l’Umbria a ‘Wine in Venice’

La Cantina Violati di San Gemini è stata selezionata – unica per l’Umbria – per partecipare all’evento ‘Wine in Venice’ che si è tenuto dal 20 al 23 gennaio presso la Scuola Grande della Misericordia a Venezia. «In occasione della manifestazione – riporta una nota dell’azienda – Cantina Violati e le altre cantine selezionate (venti in totale, una per ogni regione) sono state premiate come le migliori realtà vitivinicole italiane che operano rispettando criteri di etica, sostenibilità e innovazione. Nei quattro giorni della kermesse veneziana, inoltre, le cantine vincitrici hanno potuto sfilare sul ‘wine red carpet’ e far degustare i loro vini ai visitatori dell’evento. Cantina Violati, nello specifico, ha presentato al banco d’assaggio tre dei suoi vini più rappresentativi e identificativi del territorio, quali il ciliegiolo di Narni IGT, il malvasia ‘Orange’ e lo spumante metodo classico ‘Keyra’ dosaggio zero, riscuotendo grande interesse e apprezzamento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori». «Un onore aver ricevuto un premio così importante a livello nazionale – afferma Barbara Violati, titolare della cantina -. Oltre all’orgoglio di poter rappresentare la nostra regione, tale riconoscimento ci conferma che la strada imboccata dalla nostra azienda nella direzione di rispetto della terra, valorizzazione del territorio, scelte etiche e sperimentazioni innovative è risultata vincente, proiettando la produzione vinicola verso un futuro migliore per tutto il settore. Etica, sostenibilità e innovazione – prosegue – sono infatti i principi che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia aziendale e ai quali ci ispiriamo per i nostri prodotti. Essere stati premiati come una delle cantine vitivinicole più ‘virtuose’ d’Italia è un importante stimolo a continuare a lavorare nel rispetto di tali valori, puntando sempre all’eccellenza».

