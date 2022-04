Sanità pre e post pandemia e cambi in vista a ‘Nero su Bianco’

È un momento cruciale per la sanità nazionale e umbra: la pandemia continua a richiedere grande attenzione da parte dei cittadini con contagi che non scendono a livelli di sicurezza. Questo provoca dei ritardi nell’assistenza delle altre patologie. Il sistema sanitario appare in crisi perché non riesce ad effettuare un ricambio importante; molti gli operatori che vanno in pensione, senza che si trovi la soluzione per sostituirli e per incrementare il personale da oltre due anni di pandemia. Di questo e di tanto altro si parlerà nella puntata di ‘Nero su Bianco’ di martedì 5 aprile, con focus anche sul ricambio molto probabile di tutti i direttori della sanità dell’Umbria. Andrà in onda alle ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti: Fabrizio Pregliasco (direttore sanitario IRCSS ‘Galeazzi’ di Milano), Giuseppe Caforio (presidente AAucc Umbria), Marco Prestipino (direttore chirurgia pediatrica ospedale di Perugia), Santino Rizzo (direttore otorinolaringoiatria ospedlae Terni), Marco Erozzardi (coordinatore regionale Nursind). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

