Sconfitta di misura (2-1) per la Ternana a Cagliari

di Gianni Giardinieri

Sconfitta, di misura, per la Ternana al ‘Sardegna Arena’ di Cagliari, condannata dal solito avvio svagato e da un’arrembante prima parte del secondo tempo da parte dei ragazzi di mister Ranieri, che rivoluziona l’assetto della sua squadra con quattro cambi tutti insieme (evento raro nel calcio). L’ingresso di Luvumbo, in particolare, si rivela letale per le Fere. Per il resto una prestazione sufficiente dei rossoverdi, che trovano un gran gol con Partipilo e ne mancano un secondo solo grazie ad un miracolo di Radunovic su un gran tiro da fuori di Falletti. Probabilmente non era Cagliari la sede giusta per cercare di archiviare il discorso salvezza ma nelle prossime tre gare sarà necessario mettere in cascina almeno due punti per garantirsi la permanenza in serie B.

Primo tempo

Pronti via e subito vantaggio Cagliari. Un grande classico quello di prendere gol nei primi minuti per la formazione rossoverde, ormai habitué di questi inizi horror. E’ solo il 3′ minuto quando Deiola, completamente solo, insacca comodamente su lancio di Nandez. Dormita di gruppo della difesa rossoverde, Iannarilli compreso, che entra in porta con tutta la palla. Ci mette però subito una grande pezza Partipilo, che all’11’ riceve palla da Coulibaly, controlla di destro e dopo essersi girato con una rapida piroetta scarica un sinistro micidiale alla destra di Radunovic. Il pareggio si rivela il più efficace dei toccasana e al 13′ è Favilli a provarci con una conclusione simile a quella del gol rossoverde, ma la palla termina di poco a lato. Le due squadre si affrontano a viso aperto e sono subito molto lunghe sul terreno di gioco. Una delizia per lo spettacolo, anche se una maggiore attenzione in fase difensiva sarebbe opportuna per entrambe. La prima frazione di gioco scorre veloce ma senza occasioni degne di nota rispetto ad un inizio gara scoppiettante. Da segnalare al 45′ l’uscita dal terreno di gioco, per infortunio, di Coulibaly. Lucarelli, per non sprecare uno dei tre slot disponibili, decide di fare il cambio all’intervallo (durante la pausa si può effettuare una quarta sostituzione).

Secondo tempo

Subito girandola di cambi ad inizio ripresa, con Ranieri che ridisegna completamente la squadra effettuandone addirittura quattro. Cassata per Coulibaly invece per le Fere. Occasione Cagliari al 53′ con Luvumbo che in seguito ad una serie di rimpalli, calcia a pochi metri da Iannarilli. Il tiro è forte ma centrale e il portierone rossoverde con il corpo riesce a deviare in angolo. Al 59′ il Cagliari raddoppia: Luvumbo insiste sulla sinistra con un’azione personale, mette in area per Lapadula che controlla e appoggia con fortuna per Zappa, che di piattone mette dentro. Al 65′ solo un provvidenziale Diakité riesce ad evitare la tripletta cagliaritana, smorzando in angolo un tiro dall’area piccola scagliato da Rog. A venti minuti dalla fine Lucarelli passa al 4-2-3-1, inserendo Falletti e Capanni per Palumbo e Bogdan. Al 77′, da angolo, Lapadula salta più in alto di tutti e schiaccia bene la palla di testa. Iannarilli si distende e para con qualche difficoltà. Bagliore Ternana al minuto 85, con Falletti che converge al centro e scarica un potente e precisissimo tiro all’incrocio dei pali. Solo uno strepitoso Radunovic nega il gol al folletto rossoverde. Il finale vede la Ternana cercare il pareggio ma il Cagliari, da squadra esperta, controlla e congela la partita fino all’ultimo minuto di recupero. Diakité, scioccamente, si fa espellere proprio nell’extra time.

Tabellino

Cagliari (4-4-2): Radunovic, Zappa, Obert, Dossena, Di Pardo, Nandez, Makoumbou, Deiola, Lella, Pavoletti (c), Lapadula. All: Claudio Ranieri

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakité, Mantovani, Bogdan, Corrado, Ghiringhelli, Coulibaly, Agazzi, Palumbo (c), Partipilo, Favilli. All: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Assistenti: Pasquale De Meo e Vittorio Di Gioia

IV Ufficiale: Daniele Virgilio

Var: Luca Banti di Livorno

Avar: Francesco Meraviglia

Marcatori: 3′ Deiola (C); 11′ Partipilo (T); 59′ Zappa (C)

Ammonizioni: 31′ Dossena (C); 52’Cassata; 56′ Palumbo (T); 62′ Rog (C); 67′ Zappa(C)

Espulsioni: 93′ Diakité (T)

Sostituzioni: 46′ Luvumbo, Rog, Barreca e Altare per Obert, Pavoletti, Di Pardo e Lella (C); Cassata per Coulibaly (T); 68′ Goldaniga per Zappa ©; 69′ Falletti e Capanni per Bogdan e Palumbo (T); 79′ Donnarumma e Defendi per Partipilo e Ghiringhelli (T)